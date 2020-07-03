Президент Александр Лукашенко знает, что у Кремля есть масса чувствительной для него информации, считает лидер партии Белорусский национальный фронт Григорий Костусев. У Батьки нет иного выбора, кроме как пойти на поклон к своему российскому коллеге, заявил политик.

Президент Александр Лукашенко знает, что у Кремля есть масса чувствительной для него информации, считает лидер партии "Белорусский национальный фронт" Григорий Костусев. У Батьки нет иного выбора, кроме как пойти на поклон к своему российскому коллеге, заявил политик.Александр Лукашенко опасается, что информация, которой обладает Владимир Путин, покинет пределы Кремля. Так считает белорусский политик. "У него нет другого выбора, кроме как пойти к Путину, чтобы поклониться", – сказал Костусев.По мнению лидера БНФ, на наличие у Кремля чувствительной информации о Лукашенко указывает его приезд на парад Победы в Москву 24 июня вместе с семьей. Костусев предположил, что таким образом Батька хочет сказать российскому коллеге, что в случае публикации компромата пострадает не только он, но и его сыновья. "Плакать Лукашенко умеет", – цитирует политика портал "Политринг".Несколько дней назад в российских телеграм-каналах прошла информация, что белорусский лидер приезжал на открытие мемориала советским воинам подо Ржевом, чтобы получить от Владимира Путина одобрение на переизбрание. В обмен Батька якобы гарантировал интеграцию с Россией.Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем независимости республики, сообщает пресс-служба Кремля.��Белоруссия, с праздником!��— Опричник (@starborod)Тем временем в Европе отношение к Александру Лукашенко все более прохладное. Политики ЕС недовольны ходом предвыборной кампании в Белоруссии и давлением силовиков на альтернативных кандидатов.Депутат Бундестага Маргарита Баузе объяснила это нервозностью . Он понимает, что лишился поддержки населения, поэтому действует все агрессивнее, полагает парламентарий.Выборы президента Белоруссии – 2020 пройдут 9 августа. Из 15 человек, желающих побороться за высший государственный пост, осталось семь. Но даже они подвергаются давлению: экс-банкира Виктора Бабарико задержали спецслужбы, а жене блогера Сергея Тихановского Светлане поступали угрозы.