Вспышки безработицы из-за пандемии коронавируса в России уже не ожидается, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в пятницу с рабочей группой, готовившей изменения в Конституцию страны.

Вспышки безработицы из-за пандемии коронавируса в России уже не ожидается, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в пятницу с рабочей группой, готовившей изменения в Конституцию страны."У нас, слава богу, сейчас нет, надеюсь и не будет уже такой вспышки безработицы в связи с коронавирусом и ограничениями, которые связаны с этим", — отметил Путин.Уровень безработицы в России только немного подрос с 5% по итогам 2019 года до 6,1% в мае. Но во многих странах был скачок безработицы. "Мы смогли этого избежать, пока, во всяком случае, — подчеркнул Путин. - Надеюсь, так и будет".Карантинные ограничение привели к временной приостановке работы многих россиян. В итоге доходы жителей страны снизились, но большую часть потерь компенсировало государство — это и прямые выплаты компаниям для сохранения рабочих мест, увеличение пособий, выплат семьям с детьми. Общая стоимость антикризисных мер превысила 3,3 триллиона рублей: 2,5 миллиона рабочих мест удалось поддержать в рамках антикризисного пакета. Большая часть мер поддержки отменяется уже с 1 июля."Самое главное — повышать уровень доходов российских семей. Пока здесь идеального варианта мы не добились, наоборот — уровень доходов у людей снижается. Поэтому надо подумать на тему о том, как их поддержать".При этом Россия заинтересована в притоке мигрантов. Многие отрасли остаются успешными благодаря зарубежным рабочим — это строительство, производство, курьерские службы и другие сферы услуг. Экономика быстро восстанавливается и в стране скоро будет не хватать рабочих рук."Россия нуждается в притоке новых граждан. Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро будет очень заметно не хватать рабочих рук, и это становится реальным, объективным ограничителем экономического роста в стране".По данным Минтруда, с конца марта к началу июля в России официально потеряли работу 3 миллиона 718 тысяч граждан, а принято на работу — 3 миллиона 36 тысяч граждан. "В последние недели наём сотрудников активизировался, сейчас принимают на работу почти по 300 тысяч человек еженедельно", - заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.