Обновленная Конституция России вступает в силу с 4 июля. О том, что соответствующий указ уже подписан, на встрече с членами рабочей группы, которые готовили поправки, объявил Владимир Путин. Большая работа не закончена, отметил президент. В соответствие с новыми конституционными нормами нужно привести всю юридическую базу. Уже подсчитано, что корректировать придется около ста федеральных законов.

Обновленная Конституция России вступает в силу с 4 июля. О том, что соответствующий указ уже подписан, на встрече с членами рабочей группы, которые готовили поправки, объявил Владимир Путин. Большая работа не закончена, отметил президент. В соответствие с новыми конституционными нормами нужно привести всю юридическую базу. Уже подсчитано, что корректировать придется около ста федеральных законов. В их основу теперь будут положены социальные обязанности государства.Новую редакцию российской Конституции поддержало абсолютное большинство голосующих. Уже с 4 июля поправки вступят в силу — указ об этом 3 июля подписал президент."Граждане России сделали свой выбор. В соответствии с этим решением я подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Поправки вступают в силу, без всякого преувеличения, по воле народа. Вы знаете мою позицию. Изменения, внесенные в Основной закон страны, затрагивают каждого. Окончательное решающее слово здесь могли сказать только граждане России. Хотел бы еще раз поблагодарить всех, кто сделал свой ответственный выбор", — обратился Владимир Путин.Работа над поправками в Основной закон завершена, но саму группу, которая этим занималась, состоящую из российских политиков, экспертов, деятелей культуры, решено не распускать — останется в том же составе. Это своего рода барометр общественных настроений, по которому ориентируется власть."Ваши предложения точно совпали с ожиданиями людей. Достаточно упомянуть инициативу Владимира Машкова о запрете отчуждения территории. Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Леонтьевича о том, что эта поправка должна быть железобетонной и установили в честь 67 статьи Конституции железобетонный памятный знак. Надо сказать, что это касается не одной-двух территорий, а гораздо большего количества чувствительных территорий России", — отметил глава государства.Железобетонный аргумент с текстом той самой поправки о нерушимости российских границ установлен в центре Южно-Курильска, на острове Кунашир. Инициатором установки памятного знака выступила молодежь Кунашира и Шикотана.Теперь главная задача — воплотить в жизнь то, что декларируется в новых статьях. Заниматься этим будет вся государственная вертикаль, от правительства до муниципалитетов."Результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение. В этой связи обращаюсь к правительству, ко главам регионов, парламентариям: приоритеты, те ценности, за которые отдали своим голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы", — сообщил Владимир Путин.И происходить это принципиальное обновление страны должно под контролем населения."Важнейшие решения органы публичной власти должны принимать именно с непосредственным участием людей. Форму юридическую всегда можно для этого найти, как мы нашли форму для того, чтобы именно люди приняли решение о внесении изменений в Конституцию", — прокомментировал Андрей Клишас.На основе новых статей будет построено теперь все российское законодательство. Для этого придется изменить не менее сотни федеральных и конституционных законов и больше 250 региональных.Большая часть законодательных инициатив уже подготовлена. Не забудут и про предложения граждан, которые в Конституцию не вошли — каждая здравая идея обязательно будет востребована."В России появился основной закон нового типа — социально-ценностная Конституция. Она защищает не только человека, но и идеалы российского народа. Это значит, что мы получаем нерушимое основание для уверенности в будущем", — рассказала сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Талия Хабриева.Провозглашаются традиционные семейные ценности, к примеру, брак как союз мужчины и женщины. Но каким образом тогда реагировать, скажем, на флаг ЛГБТ-сообщества, вывешенный на всеобщее обозрение в центре Москвы на фасаде американского посольства?"Да, они кое-что показали по поводу того, кто там работает. Но не страшно, мы же ведь много раз говорили на этот счет, у нас позиция понятная. В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным каким-то признакам. Никогда такого в России не было и не будет никогда. Вопрос совершенно в другом. Да, у нас несколько лет назад был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну и что, пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо, вот мы против чего — против навязывания чего-то. Те, кто нас атакует по этому направлению, ломятся просто в открытую дверь. Пускай лучше за собой посмотрят в некоторых странах, в том числе и в Штатах. До сих пор, вы это знаете, существует норма уголовного права, по которым людей нетрадиционной ориентации можно преследовать в уголовном порядке так, как это было в Советском Союзе. У нас нет ничего подобного, а в некоторых государствах за нетрадиционную сексуальную ориентацию людей могут приговорить к смертной казни. Вот пускай займутся делом, там поковыряются", — отметил Владимир Путин.Международные вызовы Россию только укрепляют. Даже эпидемия коронавируса показала, как сплотившись страна может бороться с напастью гораздо эффективнее, чем все западные государства. Россия в медицине, промышленности, сельском хозяйстве открывает новые горизонты, для этого ей необходимы дополнительные силы."Совершенно очевидно, что с развитием экономики в России нам уже не хватает, а скоро это будет очень заметно, рабочих рук. Россия заинтересована в притоке мигрантов, но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране. Это могут быть молодые, образованные, здоровые люди, которые готовы либо получить образование и влиться в рынок труда, либо прямо приступить к определенной работе, имея известный уровень нужной нам квалификации и соответствующую профессию. Мы должны смотреть на развитие социальной инфраструктуры с тем, чтобы этот приток мигрантов не нарушал права граждан России, которые проживают у себя дома", — отметил президент.Голосование было впечатляющим опытом единения власти и народа. Впредь президент, как гарант Конституции, обещает по всем важным вопросам советоваться с жителями страны:— Главным гарантом стабильности в стране является русский народ в широком смысле этого слова, который способен принимать такие ответственные решения, связанные в данном случае с поддержкой поправок в Конституцию. Люди сердцем почувствовали, что это востребовано и нужно стране. Граждане России своим решением утвердили изменения в Конституции, а, значит, определили для нас с вами четкие приоритеты.У российского народа — общее историческое прошлое, в котором есть чем гордиться, общее настоящее, где развивается большинство промышленных отраслей, а теперь общее будущее, определенное совместно принятой Конституцией.