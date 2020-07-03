По меньшей мере четыре человека погибли, околое сотни получили ранения в результате серии взрывов на пиротехнической фабрике на северо-западе Турции.

По меньшей мере четыре человека погибли, околое сотни получили ранения в результате серии взрывов на пиротехнической фабрике на северо-западе Турции, сообщает Saily Sabah.ЧП произошло днем 3 июля в городе Хендек в провинции Сакарья, когда в здании фабрики находились 18 человек. На кадрах видно, как люди разбегаются в сторону, в то время как в небо взмывают фейерверки и гремят взрывы.У пожарных ушло несколько часов на то, чтобы совладать с огнем. К тушению привлекались два вертолета и самолет. Половина зданий фабрики практически полностью разрушены.Şâhit olmak çok acı! Allah, orada bulunanların ailelerine sabır versin.Geçmiş olsun #Sakarya pic.twitter.com/REjw0gWIZg— Yusuf (@ysfkamat) July 3, 2020В процессе разбора завалов были найдены тела четверых рабочих. Помощь медиков потребовалось почти ста пострадавшим, но некоторых из них после осмотра в больнице отпустили домой.В причинах произошедшего предстоит разобраться следователям.