Самые высокие темпы распространения COVID-19 показывает в США и странах Южной Америки. Но, несмотря на пугающие цифры, в той же Бразилии ограничительные меры снимают одну за другой.

Самые высокие темпы распространения COVID-19 показывает в США и странах Южной Америки. Но, несмотря на пугающие цифры, в той же Бразилии ограничительные меры снимают одну за другой.Месяц протестов Америке даром не обошелся. Таких показателей по приросту числа инфицированных в США не фиксировали даже в апреле, в самый разгар пандемии. Уже больше недели отметка держалась на 40 тысячах новых случаев в день, но в минувшие сутки выявили уже свыше 50 тысяч заразившихся. Мэры и губернаторы одни за другими возвращают ограничения.Власти Чикаго ввели двухнедельный карантин для всех въезжающих в город, их коллеги из Майями приняли решение штрафовать тех жителей, которые не носят маски в общественных местах согласно предписанию. В Калифорнии пошли еще дальше – и вновь закрыли бары, музеи, кинотеатры и рестораны."Ситуация с каждым днем становилась все более тревожной. Если в начале месяца показатель по выявлению новых инфицированных в штате был на уровне 4,5 процентов, то теперь он превышает 6,5 процентов. С точки зрения, что пошло не так, здесь можно говорить о человеческом факторе. Многие жители, на протяжении месяцев, соблюдая меры безопасности и оставаясь при этом здоровыми, просто устали от этого и как бырасслабились. К примеру, перестали носить те же маски", — заявил Питер Чин-Хонг, ведущий инфекционист университета Калифорнии.Тем не менее, многие в США все-таки придерживаются строгих правил соблюдения социальной дистанции. Популярность здесь набирают так называемые шторы для обнимашек, которые позволяют безопасно заключить в объятья родственников из зоны риска. Моду на них еще в мае ввел 29-летний британец Энтони Ковен, который из шторы для душа сделал специальный дивайс, чтобы обнять свою бабулю Лили.Тем не менее, даже несмотря на такие меры, США продолжают лидировать по числу инфицированных и умерших от коронавируса в мире. Неприятную тенденцию подхватили и в соседней Мексике, которая по количеству заразившихся за последние сутки опередила Испанию. Тем не менее, в половине регионов страны уровень эпидемиологической угрозы снизили, что позволило ослабить и ограничительные меры. Несмотря на высокие темпы распространения инфекции, открывают бары и рестораны и в Бразилии, которая занимает второе место в мире по числу подхвативших коронавирус. В Рио-де-Жанейро, помимо предприятий общепита, возобновили работу салоны красоты, тату-мастерские, а также общественные пляжи. Впрочем, некоторые муниципалитеты в стране, локдаун сохраняют."Эпидемия сегодня не просто продолжает распространяться – она активно перекидывается с крупных городов в деревни. Но в Бразилии менее 20% городов имеют возможность должным образом оказывать лечение пациентам в тяжелом состоянии. К тому же у нас нет такой эффективной логистики, как в Европе, чтобы перевозить тяжелобольных в крупные города", — заявила Маргарет Далкомо, доктор Института исследований легочных заболеваний.В Азии эпицентром пандемии остается Индия – накануне число инфицированных побило новый антирекорд и превысило 19 000 заболевших в сутки. Тем не менее, в Минздраве отмечают, что несмотря на активное распространение коронавируса, в стране фиксируют и высокий коэффициент выздоровления – около 60%. В связи с чем власти Индии решили с 6 июля открыть все памятники архитектуры для посещения – в том числе Тадж Махал и Красный форт в Дели. Ну а железные дороги в Индии впервые с 1853 года достигли стопроцентной пунктуальности в движении поездов. За минувшие сутки все составы отправлялись и пребывали на станции точно по расписанию. Правда, секрет успеха в том, что после начала пандемии из 13 000 поездов в стране свою работу продолжили только 250 составов.