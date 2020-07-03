Двое рабочих погибли в Ленобласти. Их завалило грунтом в колодце. СК приступил к изучению всех деталей случившегося. По предварительной информации, рабочие могли погибнуть из-за плывуна — насыщенного водой грунта. Кроме того, на лицо нарушения техники безопасности.

В Ленинградской области погибли двое рабочих. Как передает в эфире "Россия 1" ГТРК "Санкт-Петербург", их завалило грунтом в колодце. В настоящее время Следственный комитет по ЛО приступил к изучению всех деталей случившегося.Как выяснилось, трагедия в деревне Пигелево Ломоносовского района произошла накануне, 2 июля. Мужчины строили колодец у дома на улице Морской пехоты. На глубине 7 метров произошло обрушение грунта. Один из рабочих оказался под завалом, другой пытался ему помочь и тоже погиб. Как рассказали очевидцы, приехавшие на место ЧП скорая, спасатели и полиция уже ни чем не смогли помочь.По предварительной информации, рабочие в колодце погибли из-за плывуна — насыщенного водой грунта. Кроме того, по мнению следователей, на лицо нарушения техники безопасности.