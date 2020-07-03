В России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 6720 случаев, умерли за сутки 176, следует из данных оперативного штаба.

В России суточный прирост заболевших коронавирусом составил 6720 случаев, умерли за сутки 176, следует из данных оперативного штаба. Зарегистрировано 2182 (32,5%) бессимптомных носителей.Накануне сообщалось о 6760 заболевших коронавирусом, 1 июля их было 6556 человек.По состоянию на пятницу, 3 июля в России зарегистрировано 667 883 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 9 859 умерших и 437 893 выздоровевших (8 915 выписаны за истекшие сутки). На текущий момент в стране число болеющих COVID-19 составляет 220 131.Под наблюдением медиков остаются 284 158 человек.Как сообщает оперативный штаб, в Москве зарегистрировано 659 новых случаев COVID-19 за сутки, 34 человека умерли и 1591 выздоровели.Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 0,87 (днем ранее — 0,88). В России этот показатель равен 0,98.