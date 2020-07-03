Директор частного детского сада Смешарики в Новосибирске получила полтора года условно за упавший на ребенка аквариум. Также руководителю учреждения назначен штраф на сумму более сто тысяч рублей. Вину женщина признала частично.

Директора детского сада в Новосибирске приговорили к условному сроку за упавший на ребенка аквариум. Также руководитель учреждения получила штраф на сумму более сто тысяч рублей. Вину женщина признала частично.Происшествие случилось в мае 2019 года, передает ГТРК "Новосибирск", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1". В частном детском саду "Смешарики" полуторагодовалого ребенка оставили в игровой комнате без присмотра. На девочку с тумбы упал аквариум с водой. Как выяснилось, он находился в учреждении в нарушении санитарно-эпидемиологических требований.Директор сада признана виновной по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей в возрасте до 6 лет". Суд назначил ее год 6 месяцев лишения свободы условно и взыскал с предпринимателя материальный ущерб и моральный вред на общую сумму более 113 тысяч рублей.