Очное образование нельзя полностью заменить дистанционным, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Очное образование нельзя полностью заменить дистанционным, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он выразил в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ. Видеоконференцию транслировал телеканал "Россия 24"."Не может, естественно, обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменен дистанционным обучением, – заявил глава государства. – Здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика".Путин подчеркнул: у властей нет планов "полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования". В то же время, по его словам, технологии развиваются, и остановить технический прогресс невозможно. По его мнению, это было бы не просто бессмысленно, но и вредно.Также глава государства поддержал расширение возможностей для обучения в российских учреждениях детей из семей россиян, проживающих за рубежом. Участники видеоконференции предложили президенту увеличить квоту на обучение детей соотечественников не только в вузах, но и в колледжах и аналогичных заведениях. Путин отметил, что полностью согласен с таким предложением."Более того, такое поручение уже у правительства, в администрации есть. Еще раз посмотрим, что происходит в этой сфере, – сказал он. – Без всяких сомнений, нужно расширять возможности для их обучения, в том числе и на бюджетной основе".Говоря об образовании, Путин также поддержал предложение ввести в школах уроки исторической памяти. Он назвал это "замечательной идеей".Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что у российского руководства нет планов перевести школьников на дистанционное обучение. Он выразил надежду на то, что к началу нового учебного года эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением коронавируса, нормализуется и школьники сядут за парты. При этом, как отметил глава ведомства, обучение на удаленной основе можно применять в отдельных случаях, например, когда школьник болеет.