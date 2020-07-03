Для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором Центр управления полетами ЦНИИмаш провел внеплановую коррекцию орбиты МКС. Какой именно космический мусор угрожал безопасности МКС, в Роскосмосе не уточнили.

Для уклонения от возможного столкновения с космическим мусором Центр управления полетами ЦНИИмаш провел внеплановую коррекцию орбиты МКС (Международной космической станции).Для этого маневра, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса, использовались двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к агрегатному отсеку модуля "Звезда" российского сегмента МКС.Они проработали около ста секунд и сообщили станции приращение скорости 0,5 м/с. В результате этого высота орбиты МКС по предварительным данным увеличилась на 900 метров, рассказали в госкорпорации.Там также добавили, что экипаж МКС (в составе космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавтов NASA Кристофера Кэссиди, Дугласа Херли и Роберта Бенкена) в настоящее время работает по запланированной программе, а обстановка на околоземной орбите находится под постоянным контролем Центров управления полетами в подмосковном Королеве и в Хьюстоне (США).Какой именно космический мусор угрожал безопасности МКС, в Роскосмосе не уточнили.