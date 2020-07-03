Сегодня для омских школьников началась волна выпускных экзаменов. Ребята сдают первые ЕГЭ по информатике, географии и литературе. В этом году экзамены сдают только те, кто планирует поступать в вузы.

Сегодня выпускники страны приступили к сдаче первых ЕГЭ по выбору — география, информатика и литература. Особенность этого года — сдают итоговые экзамены только те школьники, кто намерен поступать в вуз.Так, в Омском регионе экзамен по литературе сдают более 58 тысяч выпускников, порядка 45 тысяч — это закончившие школу в текущем году. Как рассказали в Рособрнадзоре, на написание работы отводится без пяти минут 4 часа, в работе две части, в общей сложности 17 заданий.Единый экзамен по географии сдают порядка 17 тысяч, большая их часть закончившие школу в этом году. За три часа ребята должны справиться с 34 заданиями. Заявление на ЕГЭ по информатике подали более 98 тысяч человек, 87 тысяч — школьники текущего года. Тест из двух частей включает 27 задач. На работу отводится три часа 55 минут.Как уточняет ГТРК "Иртыш", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", результаты по этим предметам будут выложены до 17 июля.