Ученые Земли леопарда в Приморском крае установили возраст старейшей самки дальневосточного леопарда из всех когда-либо зарегистрированных в нацпарке. Долгожителем-рекордсменом оказалась Leo 5F по имени Дуня, которая уже прожила в условиях дикой природы не менее 17 лет.

В национальном парке "Земля леопарда" специалисты определили долгожителя. Это самка дальневосточного леопарда Leo 5F. Дуня прожила в дикой природе как минимум 17 лет, сообщает сайт leopard-land.Новое открытие было сделано по архивным записям фотоловушек. Кошка Дуня попала в объективы камер еще в 2003 году. С тех пор за ней регулярно следят. Масштабные исследования, начавшиеся в 2013 году, свидетельствуют о том, что за этот период у крупной кошки родилось несколько котят.Как передает "Вести Приморье", выходящая в эфир на каналах "Россия 1" и "Россия 24", немаловажен факт, что Дуня оказалась в числе леопардов, которые пережили средний возраст, отмеренный учеными — 12 лет. Ранее они фиксировали трех леопардов – Ивана, Алексея и Толстого, которые жили от 14 до 17 лет. Эта информация поможет научным сотрудникам в раскрытии тайны подвида.Сергей Иванов, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта отметил: "Отрадно видеть, что дальневосточные леопарды сейчас живут в таких условиях, которые позволяют им ставить возрастные рекорды. Я испытываю искреннюю радость за Дуню, она может служить примером жизненной стойкости, достойной такого величественного зверя".