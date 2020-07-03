Госдума приступила к реализации поправок к Конституции, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Необходимо принять минимум 50 нормативно-правовых актов, уточнил законодатель.

Госдума приступила к реализации поправок к Конституции, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Необходимо принять минимум 50 нормативно-правовых актов, уточнил законодатель.В их числе – законы о Госсовете, федеральных территориях, также нужно вносить большое число поправок в уже действующие нормативно-правовые акты, рассказал Володин. Работа над ними начинается с сегодняшнего дня, уточнил спикер."Мы обсуждаем эти темы с нашими коллегами по ГД, начали обсуждать их с нашими коллегами в правительстве и Совете Федерации", – сказал спикер нижней палаты в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.Несмотря на летний период, откладывать эту работу нельзя, подчеркнул законодатель. По его словам, депутаты должны понимать – отпусков у них не бывает."Если люди тебя избрали, доверились – нужно работать. Тем более конкуренция была 14 человек на место. Поэтому тот, кто пришел отдыхать, должен для себя совершенно четко понимать: это для него конец политической карьеры, а не ее продолжение", – уверен Володин.Напомним, что 1 июля прошел основной день голосования по поправкам к Конституции. Явка составила почти 68%. За высказались более 77% проголосовавших.Результаты голосования по поправкам к Конституции говорят о консолидации российского общества, итоги волеизъявления Вячеслав Володин. Изменения в основной закон повысят уровень жизни граждан и сделают страну сильнее, уверен председатель нижней палаты.