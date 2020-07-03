Экс-депутат Верховной рады рассказал о страхах украинских властей. Мир на Донбасс придет нескоро.

Экс-депутат Верховной рады рассказал о страхах украинских властей. Мир на Донбасс придет нескоро.1 июля экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфиретелеканала "НАШ" заявил, что власти Украины боятся возвращения Донбасса под свой контроль. "Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают.Тогда придется отвечать за очень многие вещи", – заявил экс-депутат Рады.По мнению Мураева, страх Киева заключается в том, что послевозвращения жителям Донбасса придется выплачивать пенсии, выделять средства навосстановление разрушенных территорий. Также власти боятся, что придетсявозбуждать уголовные дела против "преступников" и решить, кто же на самом деле"герой". По словам экс-депутата, сложившаяся ситуация не изменится до тех пор,пока ведется внешнее управление страной.Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военнуюоперацию против объявивших о независимости жителей Донбасса. Жители восточныхрегионов Украины поддержали создание Луганской и Донецкой народных республикпосле переворота в Киеве в феврале 2014 года. С того момента началсявооруженный конфликт между повстанцами и украинской армией, который длится посей день. Согласно данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали 13тысяч человек.25 Июн 2020 в 1:38 PDTЕвгений Мураев ранее заявлял, что президент ВладимирЗеленский поставил Украину на грань катастрофы, потому что в странепродолжается стремительное ухудшение экономической ситуации. Экс-депутатподчеркивает, что во многом это происходит вследствие нереализации своихпредвыборных обещаний президентом Зеленским, сообщает .