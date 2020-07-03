Экс-депутат Верховной рады рассказал о страхах украинских властей. Мир на Донбасс придет нескоро.
Экс-депутат Верховной рады рассказал о страхах украинских властей. Мир на Донбасс придет нескоро.
1 июля экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире
телеканала "НАШ" заявил, что власти Украины боятся возвращения Донбасса под свой контроль. "Им страшно это делать. Они никогда в жизни этого не сделают.
Тогда придется отвечать за очень многие вещи", – заявил экс-депутат Рады.
По мнению Мураева, страх Киева заключается в том, что после
возвращения жителям Донбасса придется выплачивать пенсии, выделять средства на
восстановление разрушенных территорий. Также власти боятся, что придется
возбуждать уголовные дела против "преступников" и решить, кто же на самом деле
"герой". По словам экс-депутата, сложившаяся ситуация не изменится до тех пор,
пока ведется внешнее управление страной.
Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную
операцию против объявивших о независимости жителей Донбасса. Жители восточных
регионов Украины поддержали создание Луганской и Донецкой народных республик
после переворота в Киеве в феврале 2014 года. С того момента начался
вооруженный конфликт между повстанцами и украинской армией, который длится по
сей день. Согласно данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали 13
тысяч человек.
25 Июн 2020 в 1:38 PDT
Евгений Мураев ранее заявлял, что президент Владимир
Зеленский поставил Украину на грань катастрофы, потому что в стране
продолжается стремительное ухудшение экономической ситуации. Экс-депутат
подчеркивает, что во многом это происходит вследствие нереализации своих
предвыборных обещаний президентом Зеленским, сообщает .