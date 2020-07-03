Суд встал на сторону экс-супруги звезды сериала Кадетство. Актеру Кириллу Емельянову назначили алименты.

Суд встал насторону экс-супруги звезды сериала "Кадетство". Актеру Кириллу Емельяновуназначили алименты.В 2010 годуартист, известный по теленовелле "Кадетство", женился на коллеге по цеху ЕкатеринеДиректоренко. В 2011 году супруга подарила Кириллу Емельянову первенца – сына Степана.В 2013-м у пары появился второй ребенок – Василий. Брак знаменитостей продлилсяменее шести лет. В 2016 году Екатерина и Кирилл развелись.Послерасставания с Емельяновым Директоренко не раз заявляла, что вынуждена однаподнимать наследников. Дескать, звезда серила "Кадетство" детям финансово непомогает. Кирилл говорил, что не собирается содержать новогопарня Екатерины.В итоге Директоренкоподала в суд. Фемида встала на сторону матери двоих детей. Кириллу назначилиалименты. Теперь артист обязан ежемесячно перечислять по 17 тысяч рублей накаждого ребенка.8 Май 2020 в 10:22 PDT