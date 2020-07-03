Второй сезон сериала СТС Кухня. Война за отель увидит свет в следующем телесезоне. По словам звезды ситкома Елены Ксенофонтовой, в свежих эпизодах появятся новые герои.

Второй сезонсериала СТС "Кухня. Война за отель" увидит свет в следующемтелесезоне. По словам звезды ситкома Елены Ксенофонтовой, в свежих эпизодахпоявятся новые герои.Артисткаотметила, что съемки второй части проекта уже стартовали. Создатели планируютвыпустить теленовеллу "Кухня. Война за отель" на экраны уже осенью.ЕленаКсенофонтова подтвердила информацию о том, что во втором сезоне ситкомапоявится Кирилл Плетнев. Артист ранее не снимался в проектахпод эгидой "Кухни". "Новые лица будут", – заинтриговала поклонников Елена.Ксенофонтовадобавила, что над второй частью сериала работает отличная команда. Новыеэпизоды не уступят в качестве предыдущим. В картине появятся ключевыеперсонажи в исполнении Дмитрия Назарова, Дмитрия Нагиева и Григория Сиятвинды.О сюжетепродолжения ленты актриса говорить отказалась. Знаменитостьназвала себя суеверным человеком: "В этом смысле из меня мало что можновытянуть".Ранее стало известно, что съемки продолжения "Кухни" проходятв павильонах в Подмосковье. Со временем киношники планируют переместиться на курорт Красная Поляна в Сочи. Над проектом работаюткиностудии "Арт Пикчерс Вижн" и "Блэк Бокс Продакшн".По словам заместителягенерального директора по производству "СТС Медиа" Максима Рыбакова, съемки проходятв условиях максимальной заботы о здоровье артистов и членов съемочной группы.Киношники ни на секунду не забывают об опасности коронавирусной инфекции.Всеработники площадки регулярно сдают тестына COVID-19, соблюдают социальную дистанцию и носят средства индивидуальнойзащиты. Ежедневно участникам процесса измеряют температуру тела.