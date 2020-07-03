Второй сезон
сериала СТС Кухня. Война за отель увидит свет в следующем
телесезоне. По словам звезды ситкома Елены Ксенофонтовой, в свежих эпизодах
появятся новые герои.
Второй сезон
сериала СТС "Кухня. Война за отель" увидит свет в следующем
телесезоне. По словам звезды ситкома Елены Ксенофонтовой, в свежих эпизодах
появятся новые герои.
Артистка
отметила, что съемки второй части проекта уже стартовали. Создатели планируют
выпустить теленовеллу "Кухня. Война за отель" на экраны уже осенью.
Елена
Ксенофонтова подтвердила информацию о том, что во втором сезоне ситкома
появится Кирилл Плетнев. Артист ранее не снимался в проектах
под эгидой "Кухни". "Новые лица будут", – заинтриговала поклонников Елена.
Ксенофонтова
добавила, что над второй частью сериала работает отличная команда. Новые
эпизоды не уступят в качестве предыдущим. В картине появятся ключевые
персонажи в исполнении Дмитрия Назарова, Дмитрия Нагиева и Григория Сиятвинды.
О сюжете
продолжения ленты актриса говорить отказалась. Знаменитость
назвала себя суеверным человеком: "В этом смысле из меня мало что можно
вытянуть".
Ранее стало известно, что съемки продолжения "Кухни" проходят
в павильонах в Подмосковье. Со временем киношники планируют переместиться на курорт Красная Поляна в Сочи. Над проектом работают
киностудии "Арт Пикчерс Вижн" и "Блэк Бокс Продакшн".
По словам заместителя
генерального директора по производству "СТС Медиа" Максима Рыбакова, съемки проходят
в условиях максимальной заботы о здоровье артистов и членов съемочной группы.
Киношники ни на секунду не забывают об опасности коронавирусной инфекции.
Все
работники площадки регулярно сдают тесты
на COVID-19, соблюдают социальную дистанцию и носят средства индивидуальной
защиты. Ежедневно участникам процесса измеряют температуру тела.