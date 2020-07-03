Федерация хоккея России назвала чемпиона страны по хоккею. Им был признан московский ЦСКА. Также были определены призеры чемпионата 2019/20.

Федерация хоккея России назвала чемпиона страны по хоккею. Им был признан московский ЦСКА. Также были определены призеры чемпионата 2019/20.Сезон в Континентальной хоккейной лиге не был доигран из-за пандемии коронавируса. Было решено досрочно завершить сезон после 1/8 финала Кубка Гагарина. Правление КХЛ решило не определять обладателя Кубка Гагарина.Однако Федерация хоккея России решила определить сильнейшие клубы страны в соответствии с пунктом 20 регламента КХЛ, сообщает РИА Новости. В качестве критерия было избрано выступление команд в регулярном чемпионате. Чемпионом России был провозглашен ЦСКА. "Ак Барс" и СКА были названы серебряными призерами, а московскому "Динамо" были присуждены бронзовые награды.