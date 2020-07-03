Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина открыл голосование для интернет-пользователей. Отдать свой голос пользователи могут на русскоязычной и англоязычной версиях сайта конкурса. Фаворитов интернет-аудитории назовут в начале августа.

Конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина открыл голосование для интернет-пользователей. Отдать свой голос пользователи могут на русскоязычной и англоязычной версиях сайта конкурса.Для участия в голосовании нужно иметь аккаунт в одной из соцсетей: "ВКонтакте", Facebook или Twitter. Также проголосовать смогут пользователи китайского сервиса Weibo. Сделать это можно до 23:59 (мск) 31 июля.Фаворитов интернет-аудитории объявят в начале августа. Автор самой популярной в Сети фотографии получит диплом конкурса.Узнать имена победителей и увидеть их работы можно будет на сайтах stenincontest.ru и stenincontest.com. Позже в столице пройдет выставка работ лауреатов конкурса.Как сообщалось 16 июня, жюри конкурса объявило шорт-лист лауреатов. Эксперты выбрали лучшие из более чем пяти тысяч работ. За победу боролись фотожурналисты из 75 стран.В 2019 году победителем конкурса стал итальянец Габриэле Чеккони, сделавший серию снимков о жизни беженцев в Бангладеш.Фотоконкурс организован информагентством "Россия сегодня" в память о фотокорреспонденте Андрее Стенине, который погиб под Донецком во время выполнения профессиональных обязанностей.