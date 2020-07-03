На Ютуб вышел новый выпуск шоу Максима Галкина Музыкалити. Юморист не упустил возможности пошутить про неравные браки.

На "Ютуб" вышел новый выпуск шоу Максима Галкина "Музыкалити". Юморист не упустил возможности пошутить про неравные браки.Героями 12-го выпуска шоу "Музыкалити" Максима Галкина стали 70-летняя Надежда Бабкина и 23-летняя Клава Кока. Участники передачи должны оценивать современные песни и выбирать лучшие.Отдельного внимания в этом шоу заслуживает юмор Галкина. Сначала он спросил у Клавы, знает ли она, на сколько лет Надежда старше своего гражданского мужа. Артистка возмутилась. Ей не понравилось выражение "гражданский муж", поэтому она поправила Максима. "Мужик мой", – отрезала Надежда Георгиевна.Максим продолжил общаться с Клавой. Он отметил, что Алла Пугачева старше его на 27 лет, а Евгений Гор младше Надежды Бабкиной на 30."Твоего мужа скоро зачнут!" – посмеялся шоумен.Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 17 лет. Максим Галкин и Алла Пугачева – 19, хотя поженились артистка и юморист лишь в 2011 году.17 Май 2020 в 4:48 PDTНапомним, что недавно Максим Галкин встретился с Николаем Басковым. Артисты исполнили песню "Я люблю тебя до слез" на сцене в лесной местности. Видео выступления "Дни.ру".