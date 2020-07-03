Обладатель временного титула чемпиона UFC в легком весе Джастин Гэтжи выразил свои соболезнования действующему чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову в связи с утратой отца.Ранее Абдулманап скончался от кровоизлияния в мозг.

Обладатель временного титула чемпиона UFC в легком весе Джастин Гэтжи выразил свои соболезнования действующему чемпиону промоушена Хабибу Нурмагомедову в связи с утратой отца.Ранее Абдулманап скончался от кровоизлияния в мозг."Ужасно слышать новости о легендарном Абдулмапане Нурмагомедове. Хабиб, мне очень жаль, — написал американский боец в своем Twitter. — Твой отец ушел с наполненным гордостью сердцем, зная, что ты продолжишь его наследие".Отец Хабиба последние месяцы боролся с последствиями коронавирусной инфекции, пережив за более чем два месяца две комы, инфаркт, операцию на сердце. Незадолго до трагедии сообщалось о том, что состояние 57-летнего мужчины улучшается.Однако вскоре ему стало хуже — у него возникли сложности с сердцем и головным мозгом. И если проблемы с сердцем медикам удалось, то предотвратить кровоизлияние в мозг не удалось.Напомним, что Гэтжи является следующим соперником Хабиба. Их бой за титул чемпиона легкого дивизиона запланирован на 19 сентября 2020 года в Абу-Даби.