За 5 месяцев текущего года за дачу взятки сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны 156 участников дорожного движения. В отношении 134 граждан уже возбуждены уголовные дела...

Столичная Госавтоинспекция предостерегает участников дорожного движения от дачи взятки должностному лицу и напоминает, что за данные противоправные деяния предусмотрена уголовная ответственность.В 2019 году по фактам дачи взятки сотрудникам подразделений ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве возбуждено 117 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации.За 5 месяцев текущего года за дачу взятки сотрудниками столичной Госавтоинспекции задержаны 156 участников дорожного движения. В отношении 134 граждан уже возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ «Дача взятки», по остальным фактам решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Уважаемые участники дорожного движения, помните!Дача взятки должностному лицу подлежит уголовной ответственности в соответствии со статьей 291 УК РФ.Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.Скажите нет коррупции – сделайте правильный выбор!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81