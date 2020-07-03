Основатель и глава Tesla Илон Маск за неделю увеличил свое состояние на 5,2 миллиарда долларов до 46,3 миллиарда долларов

Основатель и глава Tesla Илон Маск за неделю увеличил свое состояние на 5,2 миллиарда долларов до 46,3 миллиарда долларов, сообщает Forbes.В среду акции Tesla выросли, сделав американского производителя электрокаров самой ценной автомобильной компанией в мире. Акции Tesla продолжили расти в четверг после того, как компания объявила, что превзошла ожидания Уолл-стрит по поставкам электромобилей, увеличив таким образом рыночную оценку до $224,5 миллиардов.Исполнительный директор Tesla Илон Маск, которому принадлежит чуть более 13% акций компании, является крупнейшим бенефициаром роста акций. Однако, Маск не продавал акции Tesla с 2010 года.Эксцентричный 49-летний миллиардер сейчас на 16-м месте в списке самых богатых людей в США. Во мировом рейтинге самых богатых людей Маск занимает 22-е место, поднявшись на девять мест.Маск впервые вошел в число самых богатых американцев в 2012 году, дебютировав в списке Forbes 400 самых богатых американцев на 190 месте с чистым капиталом $2,4 млрд.