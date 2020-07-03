Очередной транш на дополнительные выплаты медикам, работающим с ковид-больными, поступит в регионы. Правительство России утвердило суммы на июль и август. В Ивановскую область будет направлено 83 миллиона рублей.

Очередной транш на дополнительные выплаты медикам, работающим с ковид-больными, поступит в регионы. Правительство России утвердило суммы на июль и август. В Ивановскую область будет направлено 83 миллиона рублей.Меры поддержки для медиков, а также медперсонала неотложек, работающих в условиях повышенной опасности, были озвучены главой государства. Президент лично занимался вопросом дополнительных выплат врачам, чтобы повышение зарплаты коснулось каждого доктора, лечащего коронавирус. Первоначально решили, что допвыплаты будут за апрель, май и июнь. Позже было принято решение об их продлении на все лето.Напомним, правительство направит 20 миллиардов рублей для выплат в июне медикам и персоналу скорой помощи, которые спасают коронавирусных больных, и находятся близ инфицированных. Выплаты будут продлены на июль и август, заявил глава правительства Михаил Мишустин 25 июня на заседании кабинета министров.Общая сумма субсидий медикам превышает 5 миллиардов рублей в рамках господдержки. Ранее Мишустин подписал распоряжение о поддержке федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений в размере 15,8 миллиардов рублей во время пандемии. Средства выделяются из резервного фонда правительства.Как сообщает ГТРК "Ивтелерадио", выходящая в эфир на телеканале "Россия 1", надбавки в регионе предусмотрены для трех тысяч медработников.