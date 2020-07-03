Вратарь сборной Испании Кепа Аррисабалага может покинуть Челси и продолжить карьеру в Севилье. Речь идет об аренде 25-летнего голкипера.

Вратарь сборной Испании Кепа Аррисабалага может покинуть "Челси" и продолжить карьеру в "Севилье". Речь идет об аренде 25-летнего голкипера."Челси" разочаровался в самом дорогом вратаре мира и готов расстаться с ним. Лондонцы купили Кепу у "Атлетика" за 80 миллионов, но сейчас его цена упала до 32 миллионов.У Кепы имеются варианты возвращения в Испанию. Как сообщает "Спорт-Экспресс", баск может оказаться в "Севилье", которая хотела взять вратаря сборной в аренду. Однако андалусийцев может отпугнуть высокая арендная стоимость Кепы – 8 миллионов евро. Не исключен также вариант с арендой в "Валенсии".