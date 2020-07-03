В пятницу замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече политических советников Нормандского формата.

В пятницу замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече политических советников "Нормандского формата", передает "Интерфакс".В ходе встречи представители стран "Нормандской четверки" намерены обсудить вопросы реализации минских соглашений, а также меры по урегулированию конфликта в Донбассе.В середине мая Козак уже побывал в Берлине, где встретился с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель.Позже в эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что консультации по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины были успешными, удалось достичь соглашения о дальнейших действиях, требующих взаимодействия с представителями Донбасса и Украины в "Нормандском формате".