Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории, - заявил первый украинский президент Леонид Кравчук.

"Территории Украины должны быть возвращены. Будет сложно, но мы верим, что после возвращения Донбасса сможем мобилизовать не только внутренние, но и внешние ресурсы. Верим, что и Россия не откажется помочь в восстановлении разрушенной территории", — заявил первый украинский президент Леонид Кравчук.Так Кравчук отреагировал на заявление экс-депутата Рады Евгения Мураева о том, что Киев боится возвращения Донбасса под свой контроль. В этом случае придется искать средства на выплату пенсий его жителям, резервы на восстановление, а также возбуждать уголовные дела и разбираться в том, кто в гражданском конфликте был "героем", а кто "преступником"."Мы знаем, сколько будет стоить восстановление, — подчеркнул в интервью НСН Кравчук. — Но даже в мыслях мы не допускаем, что нам Донбасс не нужен. Такого нет и быть не может".Так называемую "антитеррористическую операцию" в Донбассе после событий на майдане Киев начал в апреле 2014 года. Это произошло после бегства президента Виктора Януковича с Украины в результате государственного переворота в феврале 2014 года. Жертвами гражданского конфликта в Донбассе стали, по оценке ООН, более 13 тысяч человек.Россия. Франция и Германия выступили посредниками в этом конфликте. Было принято три Минских соглашения по порядку и очереди выполнения шагов по деэскалации конфликта. Однако Киев отказывается выполнять пункты по порядку, а настаивает на выполнении сначала последних пунктов Минских соглашений, а потом первых. В результате на линии соприкосновения конфликтующих сторон, а это Киев и ополченцы Луганской и Донецкой народных республик, время от времени продолжаются перестрелки. Все или почти все случаи нарушения перемирия фиксируются наблюдателями ОБСЕ.При этом Киев ранее заявлял, что миру в Донбассе мешает Москва. При этом просьба о помощи в восстановление разрушенного в гражданском конфликте – первая. Ранее в позиции Киева присутствовала только агрессивная риторика по отношению к России.Кроме того, Киев готова пойти на "разумные компромиссы" по вопросам местного самоуправления после возвращения Донбасса под свой контроль, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. При это он категорически не согласен на "вымышленную Кремлем федерализацию" Украины. Но в Москве подчеркивают, что до тех пор, пока в Киеве не научатся слушать и слышать Донецк и Луганск, а также переговариваться и договариваться с ними, конфликтную ситуацию урегулировать не получится.Интервью Кравчука сделано перед визитом в Берлин Дмитрия Козака для участия во встрече советников "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбасса.