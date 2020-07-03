Курортный сезон для россиян в Крыму открыт с 1 июля. Но до стабилизации эпидемиологической ситуации в Крыму отдых организованных групп детей из других российских регионов запрещен. Такая поправка в указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности размещена на сайте крымского правительства.

Курортный сезон для россиян в Крыму открыт с 1 июля. Но до стабилизации эпидемиологической ситуации в Крыму отдых организованных групп детей из других российских регионов запрещен. Такая поправка в указ главы Крыма Сергея Аксенова о режиме повышенной готовности размещена на сайте крымского правительства.Также приостановлено бронирование мест в гостиницах и в иных местах размещения для организованных детских групп, сообщает "Интерфакс". До стабилизации положения с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19 приостановлен прием туристических детских групп на слеты, экскурсии, фестивали и спортивно-тренировочные сборы. Запрещено покупать и продавать путевки в крымские лагеря: они работают только для проживающих на Крымском полуострове детей.После 10 июля начнут работу в Крыму 14 загородных лагерей и 60 лагерей дневного пребывания при школах."О межсубъектовом детском туризме пока речи не идет, дети отдыхают только внутри субъекта", — подчеркнула глава крымского регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.Что касается приезда в Крым детей вместе с родителями на отдых, то их ограничения не касаются, поскольку ответственность за здоровье ребенка в этом случае лежит исключительно на родителях.Режим повышенной готовности действует в Крыму с 17 марта 2020 года. Диагноз COVID-19 в Крыму был поставлен 712 людям, 30 пациентов умерли.