Один из грандов баскетбольного чемпионат Испании и Евролиги – каталонский клуб Барселона, - объявил о назначении литовского специалиста Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера команды. Контракт с 44-летним литовским специалистом рассчитан до 2023 года.

Один из грандов баскетбольного чемпионат Испании и Евролиги – каталонский клуб "Барселона", — объявил о назначении литовского специалиста Шарунаса Ясикявичюса на пост главного тренера команды. Контракт с 44-летним литовским специалистом рассчитан до 2023 года.Карьера известного наставника из Литвы началась в 2014 году, когда он стал ассистентом тренера в клубе "Жальгирис" из Каунаса. В 2016-м бывший разыгрывающий клуба и национальной сборной стал главным тренером команды и с тех пор Ясикявичюс выиграл со своими подопечными пять чемпионских титулов в Литве, а также выводил команду в "Финал четырех" континентальной Евролиги.