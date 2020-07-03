Московский Локомотив отказался от идеи подписания контракта с полузащитником римского Лацио и сборной Хорватии Миланом Баделем. 31-летний футболист запросил слишком большую зарплату.

Московский "Локомотив" отказался от идеи подписания контракта с полузащитником римского "Лацио" и сборной Хорватии Миланом Баделем. 31-летний футболист, выступающий на правах аренды в "Фиорентине", запросил слишком большую зарплату.Как сообщает "Спорт-экспресс", хорватский хавбек затребовал у столичных "железнодорожников" ежегодный оклад в размере 4,5 миллионов евро. В "Локо" посчитали сумму высокой и решили не покупать Милана.Напомним, что Бадель, являющийся серебряным призером чемпионата мира по футболу в составе сборной Хорватии, был близок к переходу в "Локомотив". Его трансфер активно обсуждался представителями обоих клубов, и в Москве были готовы заплатить за него требуемые римлянами 3,5 миллиона евро.Но к финансовым запросам самого футболиста в "Локо" оказались неготовы и отказались от его трансфера.