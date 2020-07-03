Александр Лукашенко заявил о превосходстве Белоруссии над Россией и Украиной. По мнению президента, жители соседних государств завидуют его соотечественникам.

Александр Лукашенко заявил о превосходстве Белоруссии над Россией и Украиной. По мнению президента, жители соседних государств завидуют его соотечественникам.Накануне белорусский лидер произнес речь на торжественном мероприятии, посвященном Дню независимости. Во время выступления Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия является спокойной страной.По его словам, граждане могут выйти на улицу в любое время дня или ночи и не бояться нападения неизвестных. Как отметил президент, о такой безопасности мечтают россияне и украинцы. Жители соседних государств завидуют белорусам.Также Лукашенко напомнил, что в этом году в стране пройдут шестые выборы лидера. Гражданам предстоит принять важное решение. Они должны будут проголосовать за будущее страны, передает РИА Новости.Белорусский политик признался, что уже наработался. Он подал заявку на участие в президентской гонке, потому что отдал часть своей жизни на развитие страны. Лукашенко добавил, что не держится за свое место.Напомним, глава страны подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах в минувший четверг, 2 июля. руководит Белоруссией с 1994 года. Сейчас политик занимает пост пятый срок подряд.