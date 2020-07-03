В связи с увеличением пассажиропотока и для удобства пассажиров с 10 июля продлевают маршрут Ласточки на Черноморском побережье. Поезд Ростов-Туапсе теперь будет следовать до станции Имеретинский Курорт (Олимпийский парк). Продажа билетов на новый маршрут уже открыта.

На курорты Кубани потянулись туристы. Специалисты ежедневно фиксируют увеличение турпотока. Для удобства прибывающих на отдых с 10 июля продлевают маршрут "Ласточки" на Черноморском побережье.Как информирует ГТРК "Кубань", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", поезд Ростов-Туапсе теперь будет следовать до станции Имеретинский Курорт (Олимпийский парк). Продажа билетов на новый маршрут уже открыта.А в Староминском районе появится зона отдыха за 25 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального, краевого и муниципального бюджетов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Реконструкция зоны отдыха на территории порядка пяти тысяч квадратных метров уже началась.Летний отпуск — это не только море, а еще изобилие ягод и фруктов. Но спутником этих радостей жарких месяцев становится и энтеравирусная инфекция. При этом, на отдыхе нужно помнить о санитарных нормах, которые рекомендуют соблюдать Роспотребнадзор и медики, в связи с коронавирусом. Сегодня в 18:10 на радио Маяк (91.4 FM) выясним, как защитить себя и близких от неприятных болезней в разгар лета.