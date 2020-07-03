Генеральный директор футбольного Зенита Александр Медведев дал опровержение появившейся накануне информации о том, что Александр Кокорин сможет сыграть против Зенита в случае выплаты Сочи 40 миллионов рублей.

Генеральный директор футбольного "Зенита" Александр Медведев дал опровержение появившейся накануне информации о том, что Александр Кокорин сможет сыграть против "Зенита" в случае выплаты "Сочи" 40 миллионов рублей.Напомним, что ранее портал Metaratings сообщил о том, что в договоре клубов об аренде Кокорина есть пункт, согласно которому сочинцы должны выплатить 40 миллионов рублей за то, чтобы футболист смог сыграть в очном матче команд в 27 туре премьер-лиги.На вопрос об этом пункте Медведев ответил порталу Спорт24.Ru: "Эта величина далека от реальных контрактных условий".Матч "Сочи" — "Зенит" состоится 8 июля на стадионе "Фишт".