Сергей Собянин выступил с поздравительной речью и провёл церемонию награждения наиболее отличившихся в службе сотрудников дорожно-патрульной службы...

Мэр столицы Сергей Собянин посетил одно из подразделений столичной Госавтоинспекции, где сегодня отмечают профессиональный праздник.Торжественное мероприятие состоялось в одном из передовых подразделений Госавтоинспекции - 2 Отдельном специализированном батальоне ДПС ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве. В нём приняли участие начальник Главного управления ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, глава Госавтоинспекции МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников, а также руководство Правительства Москвы и столичной ГИБДД.Для участников мероприятия проведена демонстрация современных транспортных средств и оборудования, которыми при поддержке Правительства Москвы, укомплектован 2 Отдельный спецбатальон ДПС ГИБДД. В свою очередь Правительство Москвы продолжает оснащать сотрудников современной техникой. Градоначальник передал руководству столичной полиции 30 новых планшетов для повышения эффективности работы системы «Пит-Стоп», которая направлена на выявление водителей, значительно превышающих установленный скоростной режим.Сергей Семёнович выступил с поздравительной речью и провёл церемонию награждения наиболее отличившихся в службе сотрудников дорожно-патрульной службы, а также торжественно вручил почетную грамоту Управлению ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.«Я хочу выразить сегодня благодарность работникам ГИБДД Москвы за то, что совместными усилиями мы за последние годы процентов на 20 снизили ДТП с пострадавшими, на 40 процентов уменьшилась смертность на дорогах. Это, конечно, уникальные показатели, мы сегодня уже достигли критерия, который заложен Президентом в национальных приоритетах, связанных с безопасностью движения на дорогах. Это, несмотря на то, что каждый день в Москве около 3,5 миллиона машин выезжает на дороги», — отметил Сергей Собянин.По завершению официальной части состоялось выступление пилотажной группы «Каскад» столичной Госавтоинспекции, где сотрудники продемонстрировали мастерство управления служебным транспортом.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве