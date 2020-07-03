Канцлер ФРГ Ангела Меркель надела маску с логотипом председательства ФРГ в Совете ЕС, лентой Мебиуса, окрашенной в синий цвет с вкраплением цветов флага Германии. Ранее журналисты задали ей вопрос, почему она никогда не появлялась на публике в маске, хотя сама к этому регулярно призывает сограждан.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель надела маску с лентой Мебиуса.В понедельник во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Меркель задали вопрос, почему она ни разу не появлялась на публике в маске, хотя сама регулярно просит сограждан соблюдать социальную дистанцию и носить маски. На это Меркель ответила, что надевает ее, когда есть необходимость, например, во время посещения магазинов. Но поскольку журналистов там нет, то в маске они ее не видели. Как сообщает РИА Новости, Меркель подчеркнула, что соблюдает правила и пообещала, что "будут и другие возможности, когда меня точно можно будет увидеть в маске".И вот фото канцлера в маске было опубликовано в Twitter премьер-министра Саксонии-Анхальт Райнера Хазелоффа. Снимок сделан во дворе бундесрата. Оба политика на фотографии в масках. Хазелофф надел маску с гербом своего региона, а Меркель — с логотипом председательства ФРГ в Совете ЕС, лентой Мебиуса, окрашенной в синий цвет с вкраплением цветов флага Германии.Меркель выступила с речью по поводу председательства Германии в Совете ЕС. Она выразила уверенность в том, что Евросоюз сможет справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией кооронавируса. Также она сказала, что решения о введении необходимых ограничений были одними из самых сложных в ее карьере."Европа может выстоять этот кризис, потому что Европа в решающие моменты сохраняет единство стран-членов, регионов, но прежде всего граждан", — заявил политик, добавив, что "объединение Европы — это самый большой подарок ХХ века, наше общее счастье".