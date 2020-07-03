Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сомневается в возможном повторении сценария с коронавирусом.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сомневается в возможном повторении сценария с коронавирусом, передает "Интерфакс".Министр подчеркнул, что в настоящее время есть системы лечения и профилактики, приобретен иммунитет.При этом он отметил, что при нарушении правил поведения, хоть и в меньших объемах, но подъем заболеваемости COVID-19 возможен.По словам Мурашко, на течение заболевания влияет количество полученного вируса и состояние иммунитета. Факторами риска являются — артериальная гипертония, сахарный диабет, ожирение, ряд онкозаболеваний, люди с риском образования тромбов, а также возраст.По наблюдениям медиков, у переболевших в тяжелой форме формируется более "напряженный" иммунитет, при этом повторных случаев заболевания пока не было.Глава Минздрава отметил, что, по всей вероятности, коронавирус является внесезонным, поскольку в странах с жарким климатом при нарушении правил заболеваемость не проходит.