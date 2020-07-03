03.07.2020

2020-07-03 16:45:03

Многодетная семья из Владимира издает журнал для детей

"Вести" неоднократно рассказывали о судьбе Антишиных из Боголюбова. Как сейчас живет многодетная семья и какой журнал для детей они издают - расскажет Мария Городская.

- Он побежал и что-то к нему прилепилось, он увидел паутину и сказал: "Только не это! Только не это!"

Девятилетний Саша рассказывает сказку "Муравьишка" - ему очень нравится главный герой, который помогал всем - а когда сам оказался в беде - помогли ему. Эта история очень похожа на то, что произошло два года назад, когда о многодетной семье из Боголюбова узнал сначала регион, а потом и вся страна. Роман, скромный водитель скорой, в одиночку воспитывал пятерых детей, его супруга умерла от рака. А семью исключили из очереди на квартиру. После поддержки всей страны на улице Солнечной началась новая жизнь.

Роман Антишин, многодетный отец: "После того как приехали блогеры, люди насобирали нам денег на этот большой дом, мы переехали. Еще до этого, мне в одноклассниках поставила лайк моя, сейчас уже супруга, жена - Елена".

Завязалась переписка. Елена приехала помочь с детьми - и стала их мамой. В октябре будет два года, как они счастливо женаты и воспитывают уже шестерых детей. У Елены - дочь. Так и появилась идея о создании своего журнала - с короткими и поучительными рассказами для детей.

Роман Антишин, многодетный отец: "Елена - человек такой верующий, творческий. И когда детям покупает журнал, что-то почитать, больно много, говорит, страшилок каких-то стало. Может, детям и нравится, но ей хотелось патриотизм к детям донести, любовь к Отчизне. К вере какой-то привести, может, по желанию".

Елена и Роман Антишины издают журнал сами, на свои средства. Елена раньше работала в рекламном отделе, редактировала тексты - эти навыки ей пригодились. Когда не знали, как сверстать выпуск - в социальной сети откликнулась дизайнер - до сих пор помогает им. А обложки рисует сестра.

Елена Антишина, многодетная мама: "Вышло два номера - сейчас вот второй вышел. Вот первый, к Пасхе,второй вот - ко Дню Победы. Мы не успели немного, к Параду почти вышел. Из личных средств своих. И вот в связи с тем, что сейчас коронавирус - храмы были многие закрыты, тяжело их распространить".

- Журнал читаешь?

- Да, читаю.

- Что в журнале нравится?

- Мне нравится там читать, рисовать.

Некоторые рассказы и притчи придуманы самой Еленой - когда дети хулиганят, она сочиняет поучительную историю с выдуманными героями - чтобы ребята могли посмотреть на себя со стороны. Идей - неисчерпаемое количество, шутит Елена. А для детей такой журнал - еще и развлечение. Иллюстрации - дело и их рук.

Елена Антишина, многодетная мама: "Нигде не могли найти такой литературы, чтобы она была в одно время познавательной, поучительной, православной. В другое, чтобы развлечения какие-то были. Потому что дети, когда читают книгу какую-то, быстро устают".

Пока издание знают только в Боголюбове, но семья надеется, что у них появятся читатели и в других городах и селах. Сейчас Антишины готовят третий номер - он будет о земле Владимирской. И обязательно о добре.

Мария Городская, Андрей Синягин.

"Вести-Владимир"