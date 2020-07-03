Москва заняла первое место среди российских регионов по качеству предоставления электронных государственных и муниципальных услуг, сообщается на сайте мэра столицы. Рейтинг составлен министерством экономического развития страны.

Москва заняла первое место среди российских регионов по качеству предоставления цифровых государственных и муниципальных услуг, сообщается на сайте мэра столицы. Рейтинг составлен министерством экономического развития страны.Москва получила 98,36 балла из 120 возможных. На втором месте — Московская область (91,9 балла), на третьем — Ростовская область (87,87 балла). Москвичи и компании, организации столицы могут получить более 360 электронных услуг и сервисов на городском портале mos.ru. Количество пользователей портала превышает 10,7 миллиона.Жители Москвы чаще всего пользуются на портале услугой "Электронный дневник школьника" (более 193,9 миллиона обращений). На втором месте по популярности — поиск и оплата штрафов ГИБДД (свыше 88,5 миллиона обращений), на третьем — прием показаний приборов учета воды (более 36,9 миллиона обращений).Компании столицы чаще всего пользуются поиском такси в реестре выданных разрешений (свыше 20,2 миллиона обращений), На втором месте — сервис сверки финансово-лицевых счетов арендаторов (более 294,5 тысячи обращений), на третьем — оформление разовых пропусков для поездок грузовиков в городе (свыше 206 тысяч обращений).Баллы в рейтинге по итогам 2019 года присуждались за качество и удобство, доступность электронных услуг, полноту и своевременность услуг, быстроту оформления заявление на портале, за информированность о статусе заявления и услуги, за возможность записаться на прием в различные организации – поликлинику, детсады, кружки и другие. На портале можно оплатить и различные счета, записать питомца на прием к ветеринару. Все услуги доступны и в мобильном приложении "Госуслуги Москвы".Столица добилась лидерства в этом рейтинге после многих лет последовательной, системной работы, отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Постепенно все услуги переводятся в электронный вид, а в городе создается современная цифровая инфраструктура. "За все время городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались уже 1,6 миллиарда раз", — подчеркнула Сергунина.