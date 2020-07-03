Трагедия в Листвянке: во время похода погиб подросток. На месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, ребенок сорвался с опасной тропы. Дорога, по которой двигались туристы, проходит вдоль осыпающегося склона по берегу Байкала.

Трагедия в Листвянке: во время похода погибла 11-летняя девочка. Как уточняет ГТРК "Иркутск", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", сейчас на месте происшествия работают следователи. Им предстоит выяснить детали произошедшего 1 июля. По предварительным данным, ребенок сорвался с опасной тропы.Известно, что в поход отправилась группа из девяти человек, в том числе трое детей. Туристы преодолели примерно один километр от мыса Лиственничный, когда девочка, оступившись, упала с высоты. Ребенок скончался от травм.Дорога, по которой двигались туристы, проходит вдоль осыпающегося склона по берегу Байкала. Высота берега там — 30 метров. Мобильной связи нет. Место это дикое и опасное, раньше перед началом пути были предостерегающие знаки, сейчас кто-то их убрал. По словам спасателей, речь идет не о Большой Байкальской тропе, ведущей к посёлку Большие Коты. Если туристы хотят попасть на ББТ, им нужно двигаться по улице Гудина из Листвянки.Сообщается, что после завершения проверки будет принято процессуальное решение.