03.07.2020

2020-07-03 14:25:04

На переходе, где был сбит 9-летний мальчик, установили светофор

Девятилетний Дима, сбитый 28 мая на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Нижняя Дуброва во Владимире скончался в больнице.

Больше месяца врачи боролись за жизнь мальчика, но травма оказалась слишком тяжелой. И по странному совпадению именно сегодня на злополучном пешеходном переходе установили светофор. В администрации города пояснили, что установка со смертельным ДТП никак не связана - вопрос начали прорабатывать еще зимой. Также сегодня был установлен светофор на перекрестке проспекта Строителей и улицы Белоконской - там две недели назад также в результате наезда автомобиля пострадал ребенок.

Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г.Владимира: «Самая главная задача устанавливать светофоры именно там где мы наблюдаем наиболее напряженный автомобильный и пешеходный трафик».

Подробности смотрите в нашем итоговом выпуске «Вестей» в 21.00.