После трагедии с Димой Куропаткиным, на Нижней Дуброве всё-таки поставили светофор. Речь идёт о злополучной «зебре» в районе 19-го дома. В конце мая на нерегулируемом переходе был сбит
<a href="https://33live.ru/novosti/03-07-2020-na-perexode-gde-nedavno-sbili-malchika-poyavilsya-svetofor.html" target="_blank">На переходе, где недавно сбили мальчика, появился светофор</a> - После трагедии с Димой Куропаткиным, на Нижней Дуброве всё-таки поставили светофор. Речь идёт о злополучной «зебре» в районе 19-го дома. В конце мая на нерегулируемом переходе был сбит
[url=https://33live.ru/novosti/03-07-2020-na-perexode-gde-nedavno-sbili-malchika-poyavilsya-svetofor.html]На переходе, где недавно сбили мальчика, появился светофор[/url] - После трагедии с Димой Куропаткиным, на Нижней Дуброве всё-таки поставили светофор. Речь идёт о злополучной «зебре» в районе 19-го дома. В конце мая на нерегулируемом переходе был сбит