После трагедии с Димой Куропаткиным, на Нижней Дуброве всё-таки поставили светофор. Речь идёт о злополучной «зебре» в районе 19-го дома. В конце мая на нерегулируемом переходе был сбит

После трагедии с Димой Куропаткиным, на Нижней Дуброве всё-таки поставили светофор. Речь идёт о злополучной «зебре» в районе 19-го дома. В конце мая на нерегулируемом переходе был сбит 9-летний мальчик. Он получил тяжелые травмы головы и больше месяца пробыл в коме. Вечером 2 июля стало известно о смерти Димы Куропаткина в детской ОКБ. Трагедии можно