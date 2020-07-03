Первый поезд в Крым. После долгого перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, возобновилось железнодорожное сообщением с черноморским побережьем. Жители Екатеринбурга отправились в давно запланированные отпуска.

На поезде в Крым. После долгого перерыва, вызванного эпидемией коронавируса, возобновилось железнодорожное сообщением с черноморским побережьем. Наконец-то жители Урала могут отправиться в давно запланированный отпуск. Как передает ГТРК "Урал", первый поезд ушел с перрона екатеринбургского вокзала накануне, 1 июля.Как рассказала одна из уезжающих семей, билеты купили, как только появилась информация о продаже. Самое привлекательное, кроме самого моря, — конечно, возможность увидеть Крымский мост, поделился в эфире телеканала "Россия 1" Александр Васин. Причем этот поезд будет переезжать переправу днем.Перед возобновлением железнодорожного сообщения весь персонал прошел серьезный отбор, а затем — и обучение. В первую очередь, речь идет о контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Через каждые два часа проводники будут проводить дезинфекционную обработку поручней, раковин, кранов, ручек. Несколько раз в день проходит влажная уборка. Во время остановок на больших станциях помещения проветриваются. Работники ресторана следят за соблюдением социальной дистанции, отметил начальник пассажирского поезда №142 Виталий Беленко.Поездка до курорта займет около трое суток.