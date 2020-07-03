Ненецкий автономный округ (НАО) стал единственным регионом, который проголосовал против поправок к Конституции. Врио губернатора пояснил результаты голосования.

Ненецкий автономный округ (НАО) стал единственным регионом, который проголосовал против поправок к Конституции. Врио губернатора пояснил результаты голосования.За поправки к Конституции проголосовали всего 44,42% жителей НАО, против – 54,57%. Такого соотношения голосов нет ни в одном регионе России.Исполняющий обязанности главы региона Юрий Бездудный считает, что в этом виновато протестное настроение в округе. Так жители показали свое отношение к новости об объединении НАО и Архангельской области, пишет "".Бездудный в очередной раз отметил, что проведение референдума по объединению регионов не планируется. Как сообщает , этот вопрос был закрыт в мае этого года."Некоторым силам очень выгодно подогревать эту тему, чтобы зарабатывать политические очки", – считает врио главы НАО.Стоит отметить, что у НАО и Архангельской области есть темы, которые их объединяют. Регионы заинтересованы в освоении Арктики и имеют совместный проект глубоководного порта "Индиго", пишет .В мае власти НАО и Архангельской области заявили, что подписали меморандум об объединении регионов. Ожидалось, что в этом году пройдет референдум.Согласно данным Росстата на 1 января 2019 года, в Ненецком автономном округе проживают 43,8 тысячи человек. Регион занимает последнее место по количеству жителей среди всех субъектов Российской Федерации.