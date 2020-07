Нидерландская студия Guerrilla Games объявила дату релиза Horizon Zero Dawn — одного из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет — на ПК

Нидерландская студия Guerrilla Games объявила дату релиза Horizon Zero Dawn - одного из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет - на ПК. Как следует из официального твиттер-аккаунта, игра откроется для загрузки с 7 августа. В магазинах Epic Games Store и Steam её можно будет купить за $49,99.Explore a vibrant world inhabited by awe-inspiring machines in Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC, coming to Steam and Epic Games Store on August 7th.∎∎ Watch our PC Features trailer here: https://t.co/BLYWML2J8h#HorizonZeroDawnPC #BeyondTheHorizon- Guerrilla (@Guerrilla) July 3, 2020ПК-версия ролевой игры с открытым миром получит массу графических улучшений, включая поддержку сверхшироких мониторов, разблокировку частоты кадров, более реалистичные отражения в воде и динамическую листву, которая сможет колыхаться на ветру. Кроме того, пользователи получат возможность менять качество текстур, разрешение экрана и настраивать назначения клавиш под себя.Horizon Zero Dawn вышла в феврале 2017 года. Игра заслужила похвалу критиков за графику, повествование и геймплей, и была удостоена множества наград. По состоянию на 2019-й, хит разошелся тиражом свыше 10 миллионов копий, что сделало его одной из самых продаваемых игр для PlayStation 4. На агрегаторе рецензий Metacritic игра имеет среднюю оценку 89 баллов.Horizon Zero Dawn - это первый эксклюзив для PS4, который выйдет на другой платформе. Анонсируя ПК-версию в марте, экс-глава Guerrilla Games, а ныне руководитель Worldwide Studios Хермен Хюльст заявил, что "у нас пока нет планов выпускать другие игры на ПК, и мы на 100% преданны нашим собственным системам".В июне Sony официально показала дизайн PlayStation 5 и рассказала о будущих играх. Следующая часть хита Guerrilla Games - Horizon Forbidden West - была заявлена в качестве эксклюзива для PS5, как в свое время Horizon Zero Dawn для PS4. Трейлер можно посмотреть в твиттере компании.