Сильный пожар вспыхнул в пятницу днем на выезде из Санкт-Петербурга - на 13-м километре Мурманского шоссе загорелись несколько контейнеров с автозапчастями и покрышками. Очевидцы сняли на видео поднимающийся в небо черный столб дыма и сообщили о нескольких взрывах.

Сильный пожар вспыхнул в пятницу днем на выезде из Санкт-Петербурга — на 13-м километре Мурманского шоссе загорелись несколько контейнеров с автозапчастями и покрышками. Очевидцы сняли на видео поднимающийся в небо черный столб дыма и сообщили о нескольких взрывах.В настоящее время спасателям удалось локализовать пожар на площади 300 квадратных метров. Сколько именно контейнеров сгорели и по какой причине, не уточняется.В администрации Ленинградской области подтвердили, что на территории склада взорвались несколько газовых баллонов, предупредив о том, что обломками могло повредить электросети.