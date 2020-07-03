Суд Нидерландов отклонил запрос защиты Олега Пулатова расследовать смерть пилота украинских ВВС Владислава Волошина, так как его гибель может быть связана с катастрофой рейса MH17. Судья Хендрик Стинхейс назвал это предложение спекулятивным.

Суд Нидерландов отклонил запрос защиты Олега Пулатова расследовать смерть пилота украинских ВВС Владислава Волошина, так как его гибель может быть связана с катастрофой рейса MH17. Судья Хендрик Стинхейс назвал это предложение спекулятивным, пишет агентство ТАСС.Также суд не видит смысла переводить все материалы дела, а это около 40 тысяч страниц, на русский язык. Как пояснили в прокуратуре, по закону обвиняемые может требовать перевод только тех документов, которые имеют отношение к его защите.Помимо этого, нидерландский суд еще раз обратится к США, чтобы те предоставили спутниковые снимки с места крушения малазийского Boing. Дело в том, что в деле есть только текстовое заключение следователя, который ознакомился с фото в режиме секретности. Самих фотоматериалов у правоохранительных органов нет.Между тем суд пока не определился, когда начнется рассмотрение дела по существу. Это организационный вопрос, пояснил Стинхейс, он направит обвинению, защите и представителям родственников предложение письменно обсудить дату.Напомним, суд по делу о крушении рейса MH17, сбитого над Донбассом летом 2014 года, начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвинение утверждает, что лайнер был сбит ракетой российского ЗРК "Бук", которая была запущена из района населенных пунктов Первомайское и Снежное. Один из обвиняемых по делу – Олег Пулатов.Стоит отметить, что Россия к расследованию катастрофы не допущена. МИД РФ считает действия международной группы предвзятыми и однобокими.