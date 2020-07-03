Минстрой РФ утвердил нормативную среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилого помещения в России на второе полугодие 2020 года в размере 48,634 тысячи рублей. Это на 5 процентов больше, чем нормативная цена в первом полугодии - 46 тысяч рублей), следует из опубликованного приказа министерства.

Минстрой РФ утвердил нормативную среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилого помещения в России на второе полугодие 2020 года в размере 48,634 тысячи рублей. Это на 5 процентов больше, чем нормативная цена в первом полугодии — 46 тысяч рублей), следует из опубликованного приказа министерства.Наибольший норматив среди российских регионов установлен в Москве — 110,087 тысячи рублей за квадратный метр, на втором месте Санкт-Петербурге - 82,422 тысячи рублей, далее Республика Саха (Якутия) — 83,191 тысячи рублей и Приморский край - 82,260 тысячи рублей. Норматив в Мособласти — всего 65,958 тысячи рублей, в Ленобласти — 53,753 тысячи рублей. Наименьший норматив в Кабардино-Балкарии — 31,128 тысячи рублей.Для сравнения — во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом норматив рыночной стоимости "квадрата" жилья в Москве был увеличен на 0,67 процента — до 105,751 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 3,6 процента до 79,176 тысячи рублей. В Московской области показатель был увеличен на 3,6 процента до 64,958 тысячи рублей.Норматив средней рыночной стоимости квадратного метра жилья используется для расчета размера соцвыплат при покупке (строительстве) жилья за счет федерального бюджета.