Mail.Ru Group тестирует в сотрудничестве с неназванными партнерами новый финтех-сервис Payday. Он позволит сотрудникам этих компаний получать часть зарплаты раньше положенного срока.

Новый сервис Mail.Ru Group поможет получить зарплату раньше срокаMail.Ru Group тестирует в сотрудничестве с неназванными партнерами новый финтех-сервис Payday. Он позволит сотрудникам этих компаний получать часть зарплаты раньше положенного срока.Как сообщает "Коммерсант", бета-версия приложения сервиса нашлась в Google Play, после чего в Mail.Ru Group официально подтвердили изданию его разработку. В описании сказано, что Payday "позволяет сотрудникам отслеживать количество заработанных денег и получать их в любое удобное время".Сотрудник подключенной к сервису компании может в любой день вывести к себе на карту до 70% уже заработанных на данный момент денег, а остальные 30% придут в обычный день аванса или зарплаты. В Mail.Ru Group подчеркивают, что о предоставлении кредитов в данном случае речи не идет. Переводы, как следует из пользовательского соглашения, проводятся через "Деньги.Мэйл.Ру" - расчетную небанковскую кредитную организацию, входящую в IT-холдинг.Интеграция модуля PayDay в бухгалтерские системы работодателей будет для них бесплатной. Зарабатывать сервис предполагает, взимая с клиентов за досрочную выплату заработка небольшую комиссию - 150 рублей, если получателю деньги нужны в течение часа, и 50, если он готов подождать сутки.В Mail.Ru Group говорят, что уже сотрудничают в рамках тестирования Payday с несколькими компаниями, однако называть их не стали. Сервис, считают его создатели, позволит повысить мотивацию сотрудников и избавит их от необходимости в экстренных случаях прибегать к услугам микрокредитных организаций.