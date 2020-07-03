Житель Бугульмы, обвиняемый в насилии над полуторагодовалой дочерью, рассказал, как нанес ей травмы. По словам мужчины, он поранил девочку сломанным кольцом, когда менял ей подгузник.

Житель Бугульмы, обвиняемый в насилии над полуторагодовалой дочерью, рассказал, как нанес ей травмы. По словам мужчины, он поранил девочку, когда менял ей подгузник."Положил на диван, раздел, попросил (сына – ред.) принести памперс и салфетки, начал вытирать это все. Не заметил, как пошла кровь", – рассказал 27-летний Сергей Кукушкин изданию "360".Гражданская жена Кукушкина подтвердила: сожитель нечаянно задел гениталии ребенка сломанным кольцом, которое было у него на пальце. Она добавила, что госпитализировать дочь после этого происшествия не стали.Впрочем, в прокуратуре считают, что травмы, обнаруженные у девочки, нельзя было нанести случайно.Депутат Госдумы Ирина Яровая направила запрос генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Она попросила генпрокурора взять под контроль дело Кукушкина."Задача всей правоохранительной и судебной системы – это защита жизни и здоровья детей и неотвратимость наказания за любое преступление в отношении ребенка, а тем более за насильственное", – заявила Яровая. Слова депутата приводятся на ее официальном сайте.По ее словам, когда речь идет "о таком чудовищном преступлении в отношении младенца и никто не несет за это ответственность, конечно, это вызывает шок"."Учитывая, что сегодня меры принимаются на уровне региона, считаю важным, чтобы именно Генеральная прокуратура в рамках своей компетенции взяла данное дело на контроль", – подчеркнула депутат.Ранее верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор, который вынес Кукушкину районный суд. Его вину бугульминский судья счел не доказанной, хотя ранее мужчина сам признался, что совершил насилие над дочерью. Впрочем, по словам Кукушкина, он сделал это не ради сексуального удовлетворения – "просто психанул", выместил зло на дочери после ссоры с женой.Ситуацию прокомментировала уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Она призвала правоохранителей со всей строгостью подойти к расследованию этого дела. Также она попросила органы опеки выяснить, не совершал ли подсудимый насильственных действий в отношении еще двоих детей, которые воспитываются в семье.