Один из первых стримеров на платформе Twitch, профессиональный киберспортсмен в World of Warcraft и Asheron”s Call Байрон Бернстайн умер в возрасте 31 года. Геймер, выступавший под ником Reckful, покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщила в твиттере его бывшая девушка."Кое-кто, кого я люблю, убил себя, — написала она. — Как бы хотелось что-то сказать, чтобы предотвратить это". Смерть стримера, не уточняя причин, подтвердил его сосед по комнате, написал журналист Род Бреслау.Rest in peace, Byron "Reckful" Bernstein. pic.twitter.com/B3i4CGISx0- World of Warcraft (@Warcraft) July 2, 2020Незадолго до гибели Бернстайн выложил в соцсети несколько фотографий и сделал предложение одной из своих бывших возлюбленных. Примерно через после публикации он попросил прощения "у всех, кто сталкивался с моим безумием". "Пожалуйста, просто знайте, что в таких ситуациях безумный человек не контролирует свои действия", — добавил Бернстайн.Rest in peace, Reckful.https://t.co/dyRnzfMLU3 pic.twitter.com/Va9Ybyc94Q- Twitch (@Twitch) July 2, 2020Известность Бернстайну принесли выступления в профессиональной лиге Major League Gaming. В Twitch на него подписано более 900 тысяч человек.В 2017 году стример признался, что у него диагностировали биполярное расстройство. В январе Бернстайн рассказал на YouTube об улучшении своего психического здоровья. Видео было озаглавлено так: "Reckful впервые за 16 лет больше не впадает в депрессию".