Злоумышленник, заранее зная о невозможности совершения сделки купли-продажи дома стоимостью 53 млн рублей, получил от покупателя залог, после чего был задержан...

Оперуполномоченные ОУР Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы задержали мужчину, подозреваемого в попытке мошенничества при продаже дома.В полицию с заявлением обратился 43-летний житель Московской области. Мужчина рассказал, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже загородного дома в Московской области за 53 млн рублей. Связавшись с продавцом и договорившись о сделке, заявитель решил изучить информацию о предстоящей покупке и выяснил, что данный дом находится в залоге у банка, а так же на него наложен арест решением суда, после этого мужчина обратился в полицию.Подозреваемый и заявитель договорились встретиться в одном из кафе, расположенном на Авиационной улице. Злоумышленник, заранее зная о невозможности совершения сделки купли-продажи загородного дома, получил от покупателя залог в размере 50 тысяч рублей, после чего подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 67-летний житель Московской области.По данному факту следствием Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56